Лотерея на миллиард: жители РФ могут выиграть 1000000 рублей

В Новогоднюю ночь в эфире состоится лотерейный розыгрыш 1000000 рублей. Это произойдет на телеканале «НТВ». Об этом передает российское издательство.

Компания Гослото решила порадовать жителей России в Новогоднюю ночь. Организация запланировала грандиозный розыгрыш, в результате которого кто-то сможет обогатиться на крупную сумму средств. Необходимо отметить, что данное предложение станет первым в истории РФ.

Те кто уже успел приобрести билеты могут включить свои телевизоры в последний день уходящего года в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что в начале умопомрачительного марафона ведущие будут проводить розыгрыш трех самых популярных тиражей. Счастливые цифровые комбинации разыграют в «Русское лото», «5 из 36», а также «6 из 45». Стоит уточнить, что в честь праздника владельцы новогодних билетов могут рассчитывать на большее число выигрышей. После ведущие будут определять миллиардера.

В первый день 2017 года также будут проходить розыгрыши. Так, будут определены счастливые владельцы билетов «Гослото 6 из 36», «Золотая подкова», «Жилищная лотерея», «Гослото 7 из 49».

Напомним, для приобретения новогодних билетов, чтобы также стать участниками данных розыгрышей, необходимо обратиться в официальные пункты продажи. Но найти последние билеты будет сложно, так как на лотереи произошел большой ажиотаж.