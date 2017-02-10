Лунное затмение 11 февраля 2017: уникальное явление будет продолжаться 4 часа и 19 минут

11 февраля можно будет наблюдать лунное затмение, которое правильнее назвать полутеневым. Это говорит о том, что Луна не полностью будет находиться за тенью, которая отбрасывается нашей Планетой.

Данное явление характеризуется наличием вокруг Земли области, куда частично происходит проникновение солнечных лучей, а другая часть лучей находится заслоненной. Попадание Луны в это пространство позволяет людям насладиться необычным явлением – затмением. Эксперты утверждают, что данное событие имеет еще одну особенность, а именно снижение яркости диска Луны. Необходимо отметить, что подобные изменения являются несущественными, поэтому увидеть их можно лишь с помощью специальных устройств. Продолжительность удивительного явления составил 4 часа 19 минут. Увидеть затмение можно по всей России, но только лишь при условии ясного неба.

Эксперты считают, что затмение окажет влияние на каждый знак зодиака. Так, под максимальное влияние попадут Водолеи, Тельцы, Скорпионы и Львы. Знак Телец захочет проводить больше времени в кругу семьи, на их горизонте появятся обстоятельства, из-за которых представители данного знака вынуждены будут понервничать. Что касается Водолея, его ожидает сверхмощная энергия, бьющая через край. Скорпион настроится на романтику, а Львы станут притягательными.