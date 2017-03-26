Людмила Максакова готова простить беглянку-дочь, если она извинится перед семьей

Подруга Людмилы Максаковой Наталья Селезнева заявила, что актриса простит и вернет в семью дочь Марию Максакову ради ее детей. Но беглянка должна вернуться из Киева в Москву, извиниться перед матерью, поговорить с нею и признать, что рвать связи со своим родом не стоит ради любого мужчины. А еще Мария выслушает о том, что не этот муж, не Денис Вороненков, по мнению мамы, сделал бы ее счастливой.

Как относилась Людмила Максакова к зятю – криминальному авторитету, который не женился на ее дочери – неизвестно, но дети от Владимира Тюрина – ее внуки. Мать не понимает, чем ее дочери был не такой пианист Денис Мацуев, которого она видела своим зятем. Бывший военный, который неизвестно где служил, не вызывал у тещи доверия, по мнению Максаковой-старшей Денис Вороненков – вор и аферист. С одной стороны мать знает, что ее дочка сильная и обязательно справится, а с другой – Мария сама запутала себе жизнь так, что распутают они только сообща. Украина, Россия, дети, мужья и страна, которая хочет он нее, как от вдовы своего супруга, каких-то показаний про Януковича.

Станислав Садальский, друг семьи Максаковых, посоветовал Марии убегать оттуда, где никто никому ничего не гарантирует. Актеру Киев то разрешал гастролировать, то не разрешал, а потом разрешил въезд, но без каких бы то ни было гарантий безопасности. В стране царит «бардак», от этого бардака устали сами украинцы, и Киев – не место для молодой беременной вдовы, которую мать зовет обратно, сын хочет назад в Суворовское училище, а бывший сожитель не против помогать детям материально. Максакова скоро примет решение и оно станет темой для статей в СМИ.