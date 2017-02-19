Людмила Максакова нахамила журналистам: Станислав Садальский прокомментировал поведение актрисы

Актриса Людмила Максакова нагрубила журналистам, которые пытались узнать у нее об исчезновении дочери Марии Максаковой. Друг актрисы Станислав Садальский решил прокомментировать ее грубость.

Недавно женщина отказалась общаться с сотрудниками СМИ, которые интересовались исчезновением ее дочери, которая является бывшим депутатом Госдумы. На все попытки журналистом актриса отвечала хамскими выпадами. Друг артистки решил поддержать ее, объяснив данную ситуацию. Станислав Садальский опубликовал в своем блоге совместный снимок с актрисой, подписав, что общение Максаковой с журналистами было остроумным. Один из подписчиков актера написал, что так как ее дочь замужняя и отвечает за нее супруг, поэтому необходимо узнавать данную информацию у него.

Необходимо отметить, что в прошлом году экс-депутат вместе с супругом Игорем Вороненковым, который также ранее был депутатом, уехали на постоянное место жительство в столицу Украины, где и получили гражданство этой страны. О причинах бегства Вороненков отмечал, что беспокоится за свою жизнь, так как его преследовали спецслужбы, по причине активной деятельности связанной с контролем оборота наркотиков.