Людмила Максакова обрадовалась смерти Вороненкова из-за «верховного представления о народе» – Быков

Людмила Максакова открыто заявила, что радуется смерти своего зятя Дениса Вороненкова не из-за собственного пиара или выгоды. Актриса сделала такое провокационное заявление, дабы соответствовать верховному представлению о народе, — считает писатель Дмитрий Быков.

По его словам, вряд ли СМИ, которые приводили эти выражения Людмилы Максаковой, перевирали ее слова. Поэтому Максакова, скорее всего, действительно обрадовалась смерти зятя. Дмитрий Быков уверен, что артистка сделала это не для собственной выгоды и не потому, что ей могли угрожать, а просто для того, чтобы соответствовать так называемому верховному представлению о народе.

Комментируя свою позицию, автор этой версии сравнивает Максакову с советскими чекистами, которые аналогичным образом относились к своему же народу. Чекисты, по его словам, ненавидели и презирали население, по сути, им же вверенное. История отношений Людмилы Максаковой и ее зятя в чем-то схожа, — уверен публицист.

При всем этом, считает Быков, нынешнее понятие «верховного представления о народе» заметно изменилось, прошло эволюцию по сравнению с временами Советского Союза.

Напомним, что после убийства Дениса Вороненкова его теща открыто заявила, что рада такому повороту событий. Зятя она считает предателем, о чем также заявила лично. Возможно, поэтому Быков выдвинул свою гипотезу о словах актрисы. Дочь Людмилы Максаковой же заявила, что не собирается разговаривать с матерью после ее слов.