Людмила Максакова обрадовалась смерти зятя Дениса Вороненкова

Людмила Максакова, популярная российская актриса и мать Марины Максаковой, обрадовалась удачному покушению на Дениса Вороненкова. Бывший депутат российской Госдумы был застрелен сегодня, 23 марта, в центральной части украинской столицы.

Мать супруги убитого экс-депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова, считает, что тот получил по заслугам. В своем интервью Людмила Максакова не стала скрывать равнодушия и даже некоего облегчения от известия об убийстве зятя. По ее словам, Денис Вороненков был предателем и заслужил, чтобы его жизнь закончилась именно так.

Напомним, бывший российский парламентарий был убит сегодня в полдень в центре Киева. Нападавший подстрелил охранника Вороненкова, а тот ответным выстрелом тоже ранил киллера. Сейчас убийца находится в одной из киевских клиник под охраной. Украинские спецслужбы установили его личность. Однако имя не называется средствам массовой информации.

На месте происшествия побывала и жена убитого Мария Максакова. СМИ сообщили, что увидев тело мужа, его супруга потеряла сознание. Ранее стало известно, что Максакова беременна и собирается рожать ребенка в Германии.

Ранее также Людмила Максакова неоднократно критиковала дочь за то, что та сбежала в Украину. А незадолго до убийства Вороненкова и вовсе обозвала сбежавшую дочь «дурой».

Украинские власти, тем временем, огласили предполагаемую версию убийства. Согласно ей, Вороненкова «заказали» в России.