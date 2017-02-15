Людмила Максакова отказывается общаться на тему исчезновения дочери Марии Максаковой

Актриса театра им.Вахтангова Людмила Максакова не хочет разговаривать с журналистами о своей дочери, которая сбежала из РФ. Женщина не хочет рассказывать никакую информацию.

Работники СМИ пытались разузнать у актрисы о ее дочери Марии, но услышали лишь грубость. Женщина недовольна таким вниманием к ее семье. Необходимо отметить, что в конце прошлого года Мария Максакова и ее супруг Игорь Вороненков, который является бывшим депутатом Госдумы, тайно уехали из России в столицу Украины. Мужчина рассказал, что получил в этой стране гражданство. Что касается бегства, он утверждает, что на него давят спецслужбы, поэтому из-за опасения преследований он решил покинуть страну. Экс-депутат заявил, что причиной для этого стала его активная работа в Федеральной службе, контролирующей оборот наркотиков. Помимо этого, мужчина дал показания против бывшего украинского лидера Януковича, по делу, связанному с государственной изменой. В КПРФ считают его действия предательством.

Стоит уточнить, что по законам Незалежной, человеку нужно прожить в стране на протяжении пару лет, владеть гос.языком, чтобы после получить право на гражданство. Но существуют лазейки, исходя из которых Вороненков имеет заслуги перед страной, его принятие гражданства представляет гос.интерес.