Людмила Максакова: у актрисы сдают нервы после позорного бегства дочери в Украину

Актриса Людмила Максакова просит прессу ее не беспокоить: у нее и так сдают нервы после побега дочери, зятя и троих внуков в Украину. Артистка театра Вахтангова отвечает журналистам грубостью, потому что они нагло лезут в жизнь ее семьи. Дошло до того, что Максакова-старшая посылает звонящих чуть ли не матом, умело заменяя мат различными эвфемизмами.

Людмила Васильевна старается донести до прессы только одно: ее дочь Мария – не ее маленький ребенок, а взрослая женщина, и когда она принимала решения – мать вовсе была не при чем. Артистка видит, что рушится жизнь ее дочери, но не может ничего с этим поделать. Зять впутал Марию в какую-то непонятную историю с побегом в Украину, со скандальными интервью о госизмене Януковича, с махинациями шесть лет назад. На что и как Мария Максакова будет жить в Киеве – мать не в курсе, и потому интервью не дает. Она знает одно: чтоб получить украинское гражданство россиянам – нужно иметь «особые заслуги» перед страной, вроде заявлений о госизмене и российских войсках на Донбассе. Бывшая жена Льва Борисовича Збарского пережила за свою жизнь немало скандалов, скандал вокруг имени ее дочери – не исключение.

Звезды театра и кино встали в защиту своей коллеги по сцене, они не считают ее грубой или циничной. Главный «звездный сплетник» Станислав Садальский написал у себя в ЖЖ, что Максакова все сделала правильно, и подобные ответы прессе – не хамство. С европейской точки зрения это и вовсе моветон – спрашивать у мамы, что делает ее сорокалетняя, второй раз замужняя дочь. Такие вещи даже на Руси после свадьбы у мужа спрашивали, а журналистка, небось, испытывает священный трепет – ее сама Максакова послала.