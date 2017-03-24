Актриса Людмила Максакова только после гибели зятя Дениса Вороненкова заявила, что презирала его всю жизнь. После первой и единственной свадьбы почти сорокалетней дочери актриса перестала общаться с собственным ребенком. Видимо, так не понравился ее выбор. А ее реакция на гибель экс-депутата: «И слава тебе, Господи» еще долго не сойдет с первых страниц таблоидов.

Очень похоже, что матери не нравилось, что дочь — небезуспешная оперная певица и педагог, превращается в «душечку» и «жену декабриста». Зять – бывший военный, а за предательство перебежчиков в армии расстреливали без трибунала. С нею соглашается друг Станислав Садальский, который с недавних пор заделался скандальным блогером и «сплетником»: человек втягивал в свои криминальные дела и сомнительные авантюры жену и годовалого сына, а такое поведение никак нельзя назвать достойным. А сейчас, став вдовой, беременная, в чужом государстве, с тремя детьми без работы Максакова не спросит у матери совета, не попросит помощи – гордая и до сих пор обижается.

Марии Петровне уже под сорок лет, а мать до сих пор уверена, что это зять испортил ее ребенка, который мог блистать в «Маринке», петь сложные партии вроде Графини из «Пиковой Дамы», но она предпочла в Украине быть почти никем и поливать свою Родину грязью. Станислав Садальский намекнул СМИ, что у матери на примете был для дочери и двух внуков от первого гражданского брака совсем другой человек – Денис Мацуев, пианист. Людмила Максакова была очень огорчена, когда у пианиста и дочери ничего не вышло.