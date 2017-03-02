Американский журналист Майкл Бом – один из тех, кто высмеивает «русскую весну», не считает Крымский полуостров российской территорией и заявляет про «аннексию». Запад вообще не считает Крым частью России на добровольных основаниях, Украина определяет друзей и врагов по этому принципу, а Америка разделилась на два лагеря.

Бом заявил у себя в «Фейсбуке», что крымчане просто не понимают, в какую аферу они ввязались, и что в один прекрасный день они горько пожалеют. Любая территория, которая была «аннексирована», сначала радуется и ликует, а потом умывается слезами. И история знает такие случаи: в 1938 году Судет тоже ликовал по поводу присоединения к Германии и выхода из состава Чехословакии, но Германия к тому времени была уже фашистской. Тогда радовались и ликовали в основном этнические немцы – они будут со своим народом, поближе к родным и близким, но они не задумывались, каково будет чехам и словакам. Так же и россияне, проживающие в Крыму: они вернулись «домой», но для крымских украинцев и татар Россия домом не является.

Журналист не напрасно проводит параллели между Крымом и Судетом: тогда немцы заполучили территорию, сыграв на желании членов «Судето-немецкой партии» жить в Германии. Но чехословацкие немцы, по словам американца, не построили «счастья на чужом несчастье». Несмотря на то, что присоединение Крыма к РФ в чем-то повторяет аннексию Судета, это две совершенно разные ситуации. В Судете был военный переворот, а не народный референдум. Потому аналогии подобного рода неуместны и «натянуты за уши».