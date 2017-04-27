Майские праздники в 2017 году будут длится семь дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Первомайские праздники пополнятся за счет выпадающих перед ними двух выходных дней, та же самая ситуация касается и праздников в честь Дня Победы.

В Федеральной службе по труду и занятости населения (Роструде) пояснили, что в этом году россиян ждут большие майские каникулы. В общей сложности, они будут отдыхать целых семь дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 апреля по 9 апреля.

Как первомайские праздники, так и праздники перед Днем Победы удлиняются за счет двух выходных (суббота и воскресенье), выпадающих непосредственно перед 1 мая и 9 мая. Понедельник 8 мая считается выходным за счет переноса на него 7 января, который приходился на субботу.

Напомним, что 1 мая впервые стало широко праздноваться в нашей стране после прихода советской власти. Сначала его называли Днем Интернационала и только в 1972 году переименовали в День международной солидарности трудящихся. С тех же пор выходным праздничным днем стало считаться не только 1-ое, но и 2-ое мая. После распада СССР, 1 мая оставили в календаре государственных праздников, переименовав его в 1992 году в Праздник весны и труды.

Сегодня в РФ 1 и 2 мая отмечается мирными демонстрациями и шествиями. Но большая часть россиян предпочитает в эти дни выезжать на природу вместе со своими друзьями и родственниками.