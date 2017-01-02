Маколей Калкин снова удивил своих поклонников

Дочка Майкла Джексона поделилась в своем блоге снимком на котором она вместе с Маколеем Калкином проводит время. Об этом передает российское издание.

На фото видно, как пара весело проводит время. Поклонники актера были удивлены данным фото. Дело в том, что девушка красит ему ногти на ногах. Девушка подписала снимок: «Хорошая модель. Зарабатываю на жизнь этим, крашу ногти разным хипстерам». Необходимо уточнить, что Маколей является ее крестным отцом.

Стоит отметить, что Пэрис является моделью и дочкой «короля поп-музыки», но ее отцовство не подтверждено. Девушка родилась в 1998 году, имеет неуравновешенный нрав, успела поучаствовать в большом количестве различных шоу, сняться в документальных кинолентах, которые посвящали семье певца.

Напомним, Forbes подготовил список самых успешных кинолент о Рождестве. Самым кассовым признается фильм «Один дома». Лента собрала в прокате в США 285760000$. Что касается мирового проката, это число достигает 476680000$. Поэтому фильм занимает первую позицию данного рейтинга. Фильм вышел в начале 90-х, его режиссером стал Крис Коламбус. Основой фильма является приключение мальчика, которого семья забыла дома на новогодние праздники. В главной роли снимается Маколей Калкин.