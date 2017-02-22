Макс Паперник: на похороны режиссера Барбара Брыльска прислала венок

Звезды украинского шоу-бизнеса пришли проводить режиссера Макса Паперника в последний путь, а те, что не смогли приехать в Киев, присылали ему цветы и венки. Его отпели в Покровском монастыре, а хоронить повезли на Лукьяновское кладбище. Актриса Барбара Брыльска, снимавшаяся в «Странном Рождестве» у Паперника, не приехала, но прислала ему венок и слова соболезнования семье.

О пяти годах напрасной борьбы Максима Юрьевича Паперника с онкологией даже его семья ничего не знала, а просить у поклонников, как это сделали в случае с Жанной Фриске, режиссер не стал. Режиссера знали как человека, который не умел и не хотел ни у кого ничего брать, он не принимал помощь. Неудивительно, что для всех звезд болезнь и смерть от онкологии стала шоком, хотя последний год Паперник выглядел очень плохо. Под видом срочных командировок режиссер ложился в больницы Израиля, Германии и Украины, пока его под Рождество в этом году не увезла скорая. Подруга предлагала ему запустить флешмоб, как это не постеснялся сделать певец Диля, но режиссер отказался. На похороны ему собирали по всем звездам шоу-бизнеса, для которых Паперник делал хорошие клипы.

Многие звезды могут похвастаться тем, что Макс Паперник дал им «путевку» в украинский шоу-бизнес. Никто бы и не знал о популярной певице Ирине Билык, если бы не очень удачный клип «А я плыву», который вышел 20 лет назад. Андрея Данилко с его постоянным персонажем Веркой Сердючкой Паперник сделал звездой хит-парадов, сняв трилогию из клипов «Проводник», «Гоп-гоп» и «Все будет хорошо!». Потому в мюзикле «За двумя зайцами» Данилко играл тетю Прони Прокоповны. Перед смертью Паперник попросил подругу семьи поставить всех исполнителей, с которыми работал, перед фактом, и просто связаться с ними. Как бы все сложилось, прими он деньги со стороны своих знакомых звезд – неизвестно.