Макс Паперник: умер украинский режиссер и клипмейкер

Украинский режиссер и клипмейкер Макс Паперник никому не говорил, что болен и что не доживет даже до 50 лет. На 48-ом году жизни не стало автора таких чудесных новогодних мюзиклов, как «За двумя зайцами», «Снежная королева» и «12 стульев». Но онкология – бич молодых и старых в России и Украине, потому режиссер был вынужден врать тем, кого любит, чтоб не огорчать.

В «новогодних сказках» режиссеру Папернику удавалось невозможное. Сама «Примадонна» Алла Пугачева сыграла для Паперного брошенную у алтаря Проньку Прокоповну из пьесы «За двумя зайцами», а Николай Фоменко пытался сыграть Остапа Бендера не хуже своего тестя Андрея Миронова. Последний новогодний мюзикл пришелся на 2014 год, он был посвящен приключениям Алисы в стране чудес – на сказку Кэрролла началась повальная мода. Но от любящих людей болезнь не скроешь: уже этим летом режиссер очень плохо выглядел – худоба бросалась в глаза. Больше госпитализацию в столичных клиниках нельзя было называть командировками: на Рождество Паперника в больницу увезло скорая.

Как отреагируют звезды шоу-бизнеса в Украине на страшную новость – неизвестно. Пока люди, знавшие режиссера, а глубоком шоке. Очень переживает Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка: он годами дружил с Паперников и играл в его мюзикле тетю Прони Прокоповны. Проводить в последний путь любимого клипмейкера придут все звезды шоу-бизнеса, которым Паперник делал клипы на песни. Даже российская певица София Ротару скорбит за режиссером несмотря на натянутые отношения между Украиной и Россией – без него не было бы клипа «Одна калина».