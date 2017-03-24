Максакова и Вороненков: на что будет жить Мария Максакова после смерти мужа

Жена – наследница первой очереди, и потому Марии Максаковой достанется только то имущество, которое было задекларировано Денисом Вороненковым. Официально за ним числится три квартиры общей площадью 720 метров, два гаража и машина. Однако ранее СМИ писали, что беглый коммунист намного богаче, чем казался в декларациях, и на это имущество Максакова претендовать не сможет.

Юристы заявляют, что за год Мария Петровна не успела нажить с ним имущество, а помимо нее у покойного есть другие наследники первой очереди – родители и дети. В пользу маленького сына Вороненкова и Максаковой Ивана отсудят ¼ долю имущества, в пользу вдову – тоже одну четверть, вторую половину получат дети от первого брака Дениса Николаевича, а их у него двое. Такой расклад будет действовать до тех пор, пока не объявятся родители Вороненкова, уменьшив долю его вдовы и детей. Квартира на 34-ом этаже в центре Москвы, подаренная Марии Максаковой, может ей не достаться – ее покупку и дарственную могут оспорить в судебном порядке.

Пока беременная супруга расстрелянного в Киеве Вороненкова не думает, как она будет спорить за имущество с взрослыми детьми мужа, свекром и свекровью. Она несколько раз теряла сознание около тела супруга, ее не пускали, оттаскивали, уводили в гостиницу «Премьер-отель», а она все рано прорывалась к Вороненкову. Ее увезли из отеля Юрий Луценко и Василий Грицак, чтобы она не мешала работать экспертам.