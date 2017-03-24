Максакова Мария Петровна беременна вторым ребенком от погибшего супруга

Ужасные перемены пришли в жизнь Марии Петровны Максаковой, у которой убили в центре Киева мужа Дениса Вороненкова. Пара ждала ребенка – второго общего, брата или сестру маленького Вани Вороненкова, и четвертого по счету у певицы. Экс-депутат не хотела рожать в Украине, Россию посещать даже для этих целей боялась, потому настраивала себя на Германию. Теперь вряд ли эта цель осуществится.

Сейчас СМИ пишут, что успела сделать Мария Максакова перед тем, как мужа 23 марта застрелят в Киеве. Одни издания сообщают, что она сняла очень откровенный и чувственный клип о любви «Ты будешь моим», другие заявляют, что она успела заехать в Россию, чтоб решить там некоторые дела. Но понятно одно: выстрел разделил жизнь семьи беглых депутатов на «ту» и «эту». Сейчас вдова не знает что делать, в ее жизни полная дезориентация: мать не любила зятя, общение актрисы Людмилы Максаковой с дочерью прервалось, и в то же время Россия певице ничего не инкриминирует, хотя та поливала РФ грязью.

В данный момент к детям Максаковой Люде и Илье, у которых погиб отчим, приехал их отец Владимир Тюрин. Он сидит со своими отпрысками, пока его бывшая занимается делами, связанными с гибелью второго супруга. Подруга Максаковой-старшей Наталья Селезнева отметила, что если Мария не будет глупой, то она вернется в Москву поближе к матери, к влиятельным знакомым, отцу старших детей – ко всем, кто не даст пропасть. В 2012 году Владимир Тюрин якобы «завязал» с криминалом, открыл легальную фирму и очень много сделал для своих детей от Максаковой.