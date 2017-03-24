Максакова Мария последние новости: троих детей певицы прячут из-за травли

Окружение Марии Максаковой имеет свою версию гибели ее мужа экс-депутата Дениса Вороненкова. Ни Кремль, ни тем более СБУ не имеет отношения к гибели того, кто занимался в России рейдерскими захватами строений. Скорее это сделал первый муж Марии Максаковой, криминальный авторитет Владимир Тюрин (Тюря). Он не смог дать певице росписи в ЗАГСе, а она увезла с новым мужем его детей Илью и Люду в Украину.

Мать Марии Максаковой актриса Людмила Максакова отметила, что ей в данной ситуации больше всего жаль троих детей непутевой дочери и ребенка, который вскоре должен родиться. Достаточно с нее того, что Илью, старшего сына Марии, мать и отчим лишили Суворовского училища, в которое мальчик очень хотел поступить. Его бы там «затравили» с новым папой – предателем, да и оставить его, сбежав с мужем в Киев, мать не могла. Да и она сам порядком пострадала от покойного: это Мария Максакова любила, а коммунист ею пользовался. Достаточно того, что члены обеих фракций, гулявшие на свадьбе», за глаза смеялись над «единоросской».

Рядом мертвым телом проще высказывать все, что наболело, и поэтому немало людей из окружении Марии заявляют, что певица испытывала одностороннюю любовь. В Киеве она давала интервью разной степени откровенности: доходило до заявлений, что ее муж не был коммунистом, ничего не воровал у России в центре Москвы, заявления о том, что он связан с рейдерами – наглая ложь и провокация. Она искренне считала, что ее Денис Николаевич – самое лучшее, что с нею случилось в жизни, остальные – «враги» и завистники, которым ее честный и принципиальный муж только мешает. Что будет с певицей – беременной, многодетной, безработной в чужой для нее стране, неизвестно.