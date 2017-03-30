Максакова предъявила требования Российской Федерации

Вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова старается любыми путями обелить имя покойного супруга. Сейчас она предъявляет России требования, инициируя заочный суд над своим мужем. Ее детям нужен папа-герой, а не вор, аферист и перебежчик.

Максакова верит в невиновность благоверного: она бы не поехала в Киев за тем, кто этого не стоит. Если дело не закроют раньше за отсутствием состава преступления, то она дождется суда и оправдательного приговора для любимого. Сейчас ситуация с делом на Дениса Вороненкова такова: Мосгорсуд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы за рейдерский захват и хищение в крупных размерах. Россия готова даже пересмотреть решение суда в связи с вновь открывшимися фактами, но официального документа о том, что Вороненков мертв, СК РФ пока не получал. Суд над мертвым человеком – обычная практика в делопроизводстве, при этом покойного подсудимого могут признать виновным, закрыв его уголовное дело.

При жизни Денис Воронеков выразил готовность сотрудничать с СК России, но ради этого он категорически отказался приехать в Москву. Дело, по его словам, было не в том, что он опасался за свою свободу, а в угрозах. Угрожали ему, Марии Максаковой, их сыну Ивану. Какое решение примет заочный суд – неизвестно: слишком много фактов говорит о том, что Вороненков присвоил чужое строение в центре Москвы. Адвокат семьи Андрей Гривцов заявил, что Денис Вороненков виновным в рейдерском захвате себя не считал и являться с повинной в Россию не собирался.