Максим Фадеев искренне надеялся, что в шоу «Голос» победит Александр Панайотов

Макс Фадеев искренне надеялся, что в шоу «Голос» победит в прошлом известный певец Александр Панайотов, и не понял выбора телезрителей. Но поклонники талант-шоу решили, что победу нужно отдать дебютантке из команды Агутина Дарье Антонюк. Она удостоилась первого места, опустив Панайотова на второе, что стало для всех шоком. Об этом пишут многие СМИ, включая издание «Российский диалог». Максим Фадеев заявил, что не девушка, а Панайотов – победитель конкурса.

Под высказыванием продюсера Макса Фадеева в его сети «Instagram» собрались как поклонники Дарьи, так и те, кто считают, что Антонюк получила победу незаслуженно. В свое время Макс Фадеев открыл немало ярких и настоящих талантов, потому поклонники Александра считают, что и на этот раз к мнению шоумена стоит прислушаться. Фадеев по поводу оснований говорить такое предпочитает молчать: обвинят во всех грехах. Что же касается Панайотова, то певец уверен, что организаторам шоу нужно шоу, а не правда и настоящий певческий талант победителя. Поклонники Даши уверены, что до прихода на шоу «Голос-5» Александр уже был звездой, он – не дебютант, он решил вернуться в свою профессию, а для Антонюк все только начинается.

Издание «Клео» в числе других поздравило победительницу, отметив, что в финале «Голоса» третьего места не бывает, а в равной борьбе сходятся четыре человека. Никто не оспаривал поражение Кайрата Примбердиева и Сардора Милано. Споры в интернете начались после того, как голосование за победителя чуть не завершилось «ничьей». Тот процент, на который отстает Панайотов – мизерный. 53,6% голосов отдали за Дарью, а 46,5% — за Александра. Но зрители уже объявили, что Антонюк – «не отец Фотий», пятый сезон вообще звезд на небе не зажег.