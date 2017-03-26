Максим Максаков: брата Марии Максаковой наказали за хищение 370 миллионов рублей домашним арестом

Максим Максаков вышел на свободу в конце 2016 года, как раз в тот период, когда экс-депутаты Мария Максакова и Денис Вороненков заявили о получении украинского гражданства. Тогда к Максакову было мало внимания со стороны СМИ – на первом плане была его сестра.

История Максима Максакова в целом окутана большой таинственностью. В декабре 2016 года его освободили из-под стражи в деле о крупном мошенничестве. Бывший чиновник обвинялся в хищении сотен миллионов рублей, однако свое наказание фактически отбывал под домашним арестом.

История сына Людмилы Максаковой начинается в начале 2000-х. Тогда Максаков выиграл несколько крупных тендеров по развитию спорта и ЗОЖ и их пропаганде в СМИ. Компании Максима и его подельника были выделены десятки и даже сотни миллионов рублей. Как установило следствие, речь идет о 370 миллионах.

Схема мошенничества, по данным следствия, была очень простой. Мошенники присвоили себе полученные государственные средства, а в качестве отчетности отбирали уже вышедшие материалы о спорте и ЗОЖ в различных СМИ, и представляли их под видом «заказанных» на государственные средства. Иными словами, пытались выдать уже проделанную работу за свою.

Несмотря на то, что в деле Максима Максакова фигурирует такая огромная сумма, суд назначил ему только три года лишения свободы. Из них он по факту не отбыл ни одного года. Правда, ему пришлось некоторое время провести в изоляторе. Остальной срок он отбывал либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде.