Максим Максаков: что известно о брате-мошеннике Марии Максаковой

На фоне новостей об убийстве Дениса Вороненкова и последующих заявлений Марии и Людмилы Максаковых внимание общественности переключилось на Максима Максакова – еще одного члена знаменитой семьи. Однако сейчас о нем практически ничего не известно.

Если практически все остальные члены семьи Максаковых постоянно оставались в центре внимания общественности, то о Максиме до текущего времени известно очень мало.

Пожалуй, самый известный случай с его участием – это судебный процесс и тюремный срок, который Максим Максаков получил за мошенничество с государственными деньгами. Но при этом Максаков не отсидел в тюрьме ни одного дня. Из трех лет, которые ему и его подельнику были назначены судом, большинство срока он провел под домашним арестом. Правда, перед решающим судебным заседанием Максаков находился в следственном изоляторе.

В начале текущего года стали известны некоторые подробности его дела. Оказывается, Максаков и его подельник получили грант на пропаганду спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации. Деньги в размере более 300 миллионов рублей они, если говорить простыми словами, забрали себе, а в качестве отчетности предоставили уже написанные ранее статьи на спортивную тематику. Схема сработала не до конца, и мошенников привлекли к ответственности.

Несколько месяцев назад Максаков официально отбыл свой срок и вышел на свободу. Где сейчас находится брат Марии, чем он занимается и видится ли со своими родственниками, неизвестно.