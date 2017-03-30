Максим Максаков: что известно о старшем брате беглой Марии Максаковой?

Когда речь заходит о любимых мужчинах актрисы Людмилы Максаковой, то первым делом вспоминают Петера Игенбергсе – немца, ради которого она пожертвовала своей карьерой. Льва Збарского, отца Максима Максакова, упоминают в СМИ намного реже.

Людмила Васильевна сама не раз подчеркивала, что Игенбергс, отец Марии, дал ей все то, чего она не видела в браке с Львом Збарским – заботу, поддержку, внимание. Он не выделял свою дочь Машу и не упрекал Максима в том, что тот не родной. В браке с Збарским Максаковой не чувствовала себя защищенной: семья жила в мастерской, где Лев Збарский работал над своими рисунками, там не было условий для младенца. Мать приняла артистку с внуком, но не позволила «разрываться» на два дома. Брак распался, Збарский эмигрировал в Америку. Максим не перенял ничего ни от отца, ни от отчима, ни от матери – он не рисует, не играет в театре, не пишет музыку и не поет. Максим Максаков – бизнесмен, живет то в Москве, то в Риме. От актрисы Екатерины Добрыниной у него сын Петр и дочь Анна.

Внук актрисы от Максима Максакова и Екатерины Добрыниной Петр женился на Галине Юдашкиной, дочери модельера Валентина Юдашкина. СМИ не раз писали, что семейству кутюрье нравится зять, а его тетку знаменитая фамилия знать не хочет после ее побега в Украину. Сына Максима мать предостерегала от раннего брака с Екатериной, хотя ей понравилась невестка, а когда внук надумал жениться в молодом возрасте – ни слова не сказала. У Людмилы Васильевны есть правнук Анатолий Максаков-Юдашкин.