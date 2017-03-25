Максим Максаков занимался хищением бюджетных средств и участвовал в многомиллионных аферах

Максим Максаков, который является братом супруги убитого Дениса Вороненкова, проходит обвиняемым по уголовному делу. По мнению следователей, он присвоил миллионы рублей, которые были направлены Минспортом на пропаганду спорта и активного образа жизни.

Максаков вместе со своим подельником получили тюремный срок, такое решение было озвучено в Мещанском районном суде.

«Максаков и Колодный виновные в хищении бюджетных средств и многомиллионных аферах, они приговариваются к заключению под стражу на три года, но по причине того, что во время следствия они находились под домашним арестом, суд считает, что они отбыли наказание», — сообщил представитель суда.

Максим Максаков является сводным братом Марии Максаковой. Отец мужчины Лев Збарский был первым мужем Людмилы Максаковой. Но после того, как мужчина решил эмигрировать без семьи, она стала утверждать, что ребенок не от него. Необходимо отметить, что художник скончался в Нью-Йорке, причиной его смерти стал рак. На время кончины около него не было никого, мужчина был одинокий и никому не нужный.

Через время актриса выходит замуж за Петра Ингебергса, в их браке рождается Мария, которая имеет двойное гражданство – российское и немецкое. По этой причине ее выгнали из партии «Единая Россия».

Напомним, пару дней назад в столице Украины был застрелен супруг Марии Максаковой, который по решению властей РФ находился в федеральном розыске. Денис Вороненков стал предателем своей Родины, сбежав из России он получил украинское гражданство.