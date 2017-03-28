Максим Максаков-Збарский: что известно о брате вдовы Дениса Воронекова?

У актрисы Людмилы Васильевны Максаковой двое детей от разных мужчин: отец Марии Максаковой, имя которой в последнее время на слуху, – Петер Игенбренгс. А про старшего сына артистки от художника Льва Борисовича Збарского СМИ почти не пишут.

Талантливая прима театра им. Вахтангова призналась, что любила самых лучших и достойных мужчин своего времени. Ее дочь Мария Петровна Максакова уверяет, что тоже не поехала бы в Киев за «кем попало», то артистка уверена, что у ребенка дурной вкус. В 60-х же годах ради нее красавец, умница и блистательный франт Лев Збарский бросил свою манекенщицу Регину Збарскую. Она даже сделала то, чего не смогла сама «Красная Королева» — забеременела и родила ребенка, сына Максима Львовича Збарского. Но ее брак погубила «усталость» и непростой для семейной жизни характер Льва Борисовича. То ли дело гражданин ФРГ, отец Марии Петер Игенбренгс – с ним как за каменной стеной, а у Максима появился отец. Роли у жены иностранца тут же отобрали в театре и кино, но физик-бизнесмен не позволил семье голодать.

В 2014 году СМИ писали, что Максим Львович Збарский-Максаков пошел не по тому пути и похитил 260 млн. рублей путем махинаций. Гендиректор фирмы «ПР+Спорт» положил себе в карман деньги, которые предназначались на рекламную компанию спорта и здорового образа жизни. Максаков и его друг Василий Колодный содержались и под домашним арестом, и в СИЗО, но СК РФ решил не продлевать арест, и Максим Львович вышел на свободу перед судом.