Террорист Максим Понарьев, уже осужденный за теракт в московском метро в 2004 года, получил пожизненный срок за российских десантников псковской дивизии. Чтоб стать ваххабитом и попасть в банду Шамиля Басаева, уроженец Волгодонска принял ислам и признал «священный джихад». В 2000 году по его вине погибли 84 десантника ВДВ из 90, а в московском метро погибли 42 человека.

Чтоб попасть в «Ногайский батальон» Басаева достаточно было называть Чечню «Республикой Ичкерией», желать ее отделения от России и препятствовать российским войскам. Нынешний приговор за шестую роту военнослужащих в Чечне в 2000-ом году мало что изменит в жизни Понарьина: за теракты на остановках в Воронеже и в метро ему по совокупности дали пожизненное. В специальном лагере для боевиков добровольца в первую очередь обрабатывают морально и идеологически, и только потом учат владеть оружием и подрывному делу. Россиянину Максиму в первую очередь дали имя Муслим, под которым он два дня боролся с российским десантом на стороне ваххабитов недалеко от города Аргун в горах. Десантники во главе с Марком Евтюхиным не допустили прорыв 2,5 тысяч боевиков.

Многочисленные теракты в метро в 2004-ом году, происходившие с небольшим интервалом, вывели следователей на «Карачаевский джаммаат» в лице террористов Шаваева, Понарьина и Хубиева. Многие боевики этого бандформирования принимали участие в бою с российским десантом на высоте 776, за что и получили соответствующие сроки. Специалисты разных направлений сейчас пытаются понять, что сделало сына военнослужащего сектантом, фанатиком и ваххабитом: далеко не все, принявшие по идейным соображениям ислам, идут устраивать теракты.