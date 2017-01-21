Мара Багдасарян может пожизненно лишиться права водить автомобиль

Мара Багдасарян вновь оказалась в центре судебных разборок. Прокуратура намеревается лишить девушку водительских прав без права восстановления. Любительница скоростной езды может пожизненно лишиться права водить автомобиль.

В отделении Савеловской прокуратуры столицы рассказали, что в суд действительно подан иск с требованием лишить Мару Багдасарян водительского удостоверения без права его восстановления. Причиной этому послужил тот факт, что состояние здоровья девушки не позволяет ей водить автомобиль. Если эта информация подтвердится в результате медицинской экспертизы, то вероятность лишения Багдасарян водительского удостоверения будет очень высокой.

Суд должен рассмотреть иск прокуратуры и принять решение о принятии или не принятии его на рассмотрение в течение пяти дней. В прокуратуре, тем временем, объяснили, что в результате проверки выяснилось: состояние здоровья Мары Багдасарян действительно не позволяет ей водить автомобиль.

Ранее адвокаты девушки в ходе ее защиты ссылались на проблемы с ее здоровьем в качестве главного аргумента по факту уклонения Багдасарян от уплаты штрафов и уклонения от общественных работ.

Суд ранее приговорил Мару Багдасарян к общественным работам. Девушка должна была работать дворником в жилищном хозяйстве. Однако вскоре выяснилось, что гонщица занимается работами с бумагами в офисе. Адвокат рассказала, что девушка не в состоянии выполнять физический труд на холоде из-за плохого здоровья.