Мара Багдасарян находится на грани нервного срыва после того, как суд арестовал ее на 15 суток – адвокат

Мара Багдасарян арестована на пятнадцать суток. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в столичном Мировом суде. Девушку арестовали после того, как та нарушила закон, приступив к выполнению обязательных работ с опозданием на два дня.

Арест «гонщицы» носит административный характер. В настоящее время она выполняет назначенные ей административные работы в жилищном управлении.

Шестого января Мару Багдасарян вновь остановили сотрудники ГИБДД. Проверив девушку по базе данных, те установили, что автоледи до сих пор не оплатила более пятидесяти назначенных ей штрафов. В тот же день Мара попыталась скрыться от полицейских, сославшись на плохое самочувствие.

В декабре Багдасарян назначили около шестисот часов общественных работ и штрафы на сумму 183 тыс. рублей. На днях стало известно, что девушка таки приступила к выполнению обязательных работ, но с опозданием в два дня.

Источник НТВ, ссылаясь на слова адвоката девушки Давида Кимуларию, сообщает, что состояние Мары резко ухудшилось после того, как суд назначил ей пятнадцать суток ареста за прогулы. По словам адвоката, Багдасарян находится на грани нервного срыва, ее родители тоже не понимают, почему суд так сурово наказал девушку, ведь та прогуляла работы по уважительной причине – по состоянию здоровья.

Сама «гонщица» ситуацию пока не комментирует – девушка приостановила свою активность в социальных сетях.