Мара Багдасарян назвала журналистов «мразями» за провокацию на парковке

Скандально известная любительница быстрой езды Мара Багдасарян вновь отличилась неординарным поступком. В своем Инстаграме она опубликовала пост, в котором назвала журналистов «мразями» за то, что те провоцируют ее на запрещенную парковку.

Мара Багдасарян продолжает отрабатывать свои штрафы в рамках общественных работ в одном из московских жилищных хозяйств. Но почти шестьсот часов обязательных работ, многочисленные судебные разборки и широкий общественный резонанс, судя по ее публикациям в соц. сетях, никак не повлиял на взгляды девушки.

Накануне она опубликовала провокационный пост, в котором назвала представителей средств массовой информации «мразями». Багдасарян рассказала, что «СМИ нарочно заполняют парковку» — чтобы девушка припарковалась не по правилам. Однако водительница не поддалась этой провокации и нашла таки место для «законной» парковки.

Сми специально заполняют парковку , надеясь что от безвыходности я парконусь не по правилам 😂 ну не мрази?)) пришлось сделать круг с сыном Юлии что бы показал где можно встать на крайняк . Ждём фото😂 A photo posted by Мара (@049mara) on Feb 2, 2017 at 1:23am PST

К слову, судя по фотографиям и видео в Инстаграме девушки, она все еще продолжает водить свой «Мерседес». Ранее в СМИ появилась информация, что Мару могут лишить водительских прав пожизненно под тем предлогом, что она не имеет права водить автомобиль из-за своего состояния здоровья.

Однако пока Багдасарян продолжает наслаждаться своим автомобилем. Ее Инстаграм буквально заполнен снимками и видеороликами с ее «железным конем».