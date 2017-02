Мара Багдасарян назвала журналистов «мразями» за провокацию на парковке

Сми специально заполняют парковку , надеясь что от безвыходности я парконусь не по правилам 😂 ну не мрази?)) пришлось сделать круг с сыном Юлии что бы показал где можно встать на крайняк . Ждём фото😂

A photo posted by Мара (@049mara) on Feb 2, 2017 at 1:23am PST