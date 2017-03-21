Мара Багдасарян никогда в жизни не сядет за руль автомобиля

Савелевский суд города Москвы счел, что Маре Багдасарян, скандальной гонщице, за руль садиться категорически нельзя – об этом свидетельствуют ее многочисленные и опасные заболевания. Когда нужно было «откосить» от уборки улиц и перейти на «легкий труд», Мара купила достаточно «липовых» справок. Некоторые болезни несовместимы с вождением. Главный обвинитель «мажорки» – межрайонный прокурор Александр Рыбак рад: отобрал права у самой Багдасарян навсегда.

Обвинитель просто счастлив лишить «обезьяну» «гранаты»: Багдасарян опасна для общества за рулем своей машины. Иск прокурора удовлетворили сегодня, 21 марта, и он охотно делится с прессой ощущением торжества. Свидетели с его стороны – инспекторы ГИБДД показали, что однажды в момент задержания у Мары начались припадки, очень похожие на эпилептические, а людям с «падучей болезнью» нельзя садиться за руль. Она сама же себе вызвала скорую помощь, заявляя, что такие «последствия аварии» для нее – привычное дело. Однако документы, предоставленные Эльмаром Багдасаряном, свидетельствовали о том, что у его чада нет эпилепсии.

В 2015 году Мара попала в больницу в качестве участницы ДТП, хотя и пассажирки. Двух своих друзей-стритрейсеров она потом похоронила, а сама долго наблюдалась у невропатолога. Девушку буквально собирали по кускам, что не могло отразиться на всех органах и системах. Где Мара лечилась вообще – выяснялось очень долго: отец спасал доченьку как умер, запутывая следы. Он хотел, чтоб дитятко не позорилось дворником на улице, а получилось, что сам ее лишил водительских прав. Помимо эпилептиков права не могут иметь наркоманы и алкоголики.