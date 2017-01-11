Мара Багдасарян обвинила начальника ГИБДД Москвы Коваленко в противозаконных действиях

Мара Багдасарян вновь обвинила полицию в неправомерных действиях. Накануне «столичная гонщица» вновь нарушила ПДД, устроив даже непродолжительную погоню. А после своего задержания заявила, что ее преследуют по личному указанию главы столичного ГИБДД Виктора Коваленко, — передает «Лайф».

На днях Мара Багасарян вновь оказалась в центре внимания. Девушку задержали столичные полицейские после того, как та попыталась скрыться на своем автомобиле. Погоня длилась не долго, вскоре девушку таки остановили и выписали ей очередные «санкции». Сама Багдасарян не согласилась с обвинениями в свой адрес, заявила, что плохо себя чувствует и вызвала врачей.

Впрочем, это не спасло ее от административной ответственности. 10 января СМИ узнали, что Мара приступила к выполнению обязанностей в рамках назначенных ей общественных работ. Правда, как выяснилось, девушка работает не дворником, а перебирает бумаги в офисе. Адвокат «гонщицы» объяснил: на улице работать физическим трудом она не может по состоянию здоровья, и это якобы могут подтвердить врачи, поэтому было решено пойти ей навстречу и назначить работы в помещении.

Что касается заявления Багдасарян о Викторе Коваленко, то в этом деле пока ничего не ясно. Полиция начала проверку обвинений Мары, однако доказательств, судя по всему, она предоставить не смогла.