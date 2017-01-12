Мара Багдасарян отказалась от своих обвинений в адрес Виктора Коваленко и пообещала «не гонять»

Мара Багдасарян пообещала больше «не гонять» после последнего инцидента с дорожной полицией. Накануне девушка побывала в столичном управлении ГИБДД Москвы, где с ней общался лично начальник управления Виктор Коваленко.

Причиной этого «разговора» стал недавний инцидент Багдасарян на дороге. Девушку остановил наряд автоинспекции, однако та попыталась скрыться с места происшествия, сославшись на плохое самочувствие. Кроме того, Мара заявила, что полиция преследует ее по личному распоряжению генерала Коваленко.

Впрочем, как передает «Лайф», в ходе беседы с генералом Мара отказалась от своих обвинений, заявив, что «гонять» больше не будет. Помимо всего прочего, любительница быстрой езды также заявила, что от ее имени в Сети ведется провокационная кампания. По словам девушки, в «Фейсбуке» существует профиль на ее имя, который на самом деле является фейковым.

Ранее «Лайф» также опубликовал фото и видео с места событий, где Мара Багдасарян приступила к выполнению своего наказания – общественных работ. Правда, если изначально речь шла о работе дворником, то, в итоге, оказалось, что девушка работает в офисном помещении с бумагами. Позже адвокат Багдасарян рассказал СМИ, что его подопечная не может выполнять физический труд по состоянию здоровья.