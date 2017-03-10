Мара Багдасарян поделала справки о своей нетрудоспособности

Скандальная гонщица Мара Багдасарян призналась, что купила «липовые справки» о нетрудоспособности – ей сильно не хотелось работать дворником. Сопровождали ее в Савеловском суде отец и адвокат, но правозащитник ничего не смог сделать – справки и верно ненастоящие, и половиной всех указанных там болезней Мара не страдает. Теперь к имеющимся часам работы на благо Москвы добавят новые.

Девушка заявила – при желании в Москве можно добыть любую справку, с любой самой опасной болезнью. Ей 86-ая больница написала огромное количество диагнозов. Но приговор «год исправительных работ» быстро исцелил девушки и отрезвил ее. Лучше не обманывать государство: оно если проверит – увеличит срок исправительных работ. Их суть заключалась в том, что, во-первых, в процессе работы девушка должна поменять мировоззрение и переосмыслить жизнь, а во-вторых, 15% зарплаты Багдасарян забирает государство. Личность, которая при больнице торгует «липовыми» диагнозами, пока не установлена: Мара не назвала имя этого человека. Изначально девушка решилась на подлог, чтоб не отрабатывать 600 обязательных часов во дворе жилого дома, но теперь ее могут и посадит на полгода за подделку документов.

Чтоб избежать максимального наказания за подделку документа, Мара заявила, что очень раскаивается, но суд знает – ни в чем «золотая молодежь» не раскаивается. Но одно дело в жилконторе на Соколе бумажки перекладывать, а другое – позориться на участке с метлой в руках и стать посмешищем в глазах друзей. Но прежние ее подвиги были административными нарушениями, и наказание за них соответствующее – 600 часов труда, благодаря справке – «легкого». А вот «липовая» справка пахнет уголовным делопроизводством. Но прокурор хочет наказать Мару еще 480 часами работ, но на этот раз точно с лопатой и метлой, как пытались до этого.