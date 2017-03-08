Мара Багдасарян получила очередные штрафы на сумму 22000 рублей

Столичная гонщица Мара Багдасарян обязана по судебному решению оплатить 22000 рублей, в качестве штрафов, которые были начислены за прегрешения во время дорожного движения.

Вчера судом было рассмотрено четыре административных дела против любительницы дорогих автомобилей. По итогам рассмотрения, по каждому делу назначили штрафы, общая сума которых составила 22000 рублей. Отмечается, что очередное судебное заседание виновница пропустила, было предоставлено специальное ходатайство.

Ранее сообщалось, что девушка получила сотни штрафов, по причине нарушения ПДД. Помимо этого злостную нарушительницу приговорили к 15 суткам админареста, а также больше 600 часов принудительного труда. Данные работы жительница столицы РФ должна была проходить в ГБУ «Жилищник», который расположен в районе Сокол. Но в начале текущего года девушка пропускала этот принудительный труд. Поэтому суд принял решение арестовать Багдасарян, по причине пропуска. Во время очередного судебного заседания защита гонщицы раскрыла причины такого поведения. Как оказалось, у девушки имеются серьезные проблемы со здоровьем, в качестве доказательства были предъявлены справки из медицинских учреждений.