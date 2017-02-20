Мара Багдасарян продолжает нарушать ПДД

Любительница большой скорости Мара Багдасарян снова должна заплатить штраф, за нарушение ПДД. В этот раз данная сумма составила 27000 руб.

По результатам очередных административных материалов, девушка получила очередные штрафы. Такое решение было принято исходя из ранее неуплаченных штрафных санкций. Константин Тимошенко, который является судебным пресс-секретарем, заявил, что девушка не соизволила прийти в суд, на рассмотрение дела, поэтому решение принималось без ее присутствия. В суде принимали в учет отягчающие, смягчающие обстоятельства вины и было назначено гонщице данное наказание.

Стоит отметить, что за 5 дней девушке установили штрафы, которые составили 102000 руб. Ранее сообщалось, что в суде были предъявлены 32 административных материала в отношении представительницы «золотой молодежи». Суд назначал для нее наказание в виде 15 суток ареста, по причине отказа выполнения обязательных работ. Для нее выбрали работу дворником в районе «Сокол». Но защита девушки предъявила медицинские показания, по которым ей запрещается такая деятельность. Исходя из 13 разбирательств, ей установили 595 часов работ, а также штрафы – 183000 руб. Стоит также отметить, что недавно скандальная гонщица также отбыла наказание, в виде 24 суток заключения под арестом.