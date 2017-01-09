Мара Багдасарян: скандальную гонщицу задержали за 50 неоплаченных штрафов

Скандальную Маару Багдасарян гонщицу задержали за 50 неоплаченных штрафов, но ей во время задержания стало плохо. У девушки начался послесудорожный припадок, и ее скорая отвезла в больницу. Ранее СМИ писали: болезнь, связанная с припадками, исключает вождение, у «мажорки» хотели забрать права навсегда.

Убедившись, что инспекторы ГИБДД не поджидают под больницей и оставили ее в покое, Мара самолично покинула приемный покой клиники, даже не приняв помощь. Она могла симулировать приступ, а могла и самовольно покинуть больницу, сразу после того, как ей полегчало. Брат Мары занес в полицию справки о частичной оплате всех штрафов. «Послесудорожные припадки» — неврологическое состояние, которое, по словам адвоката Мары, может помешать ей работать на общественно-полезных обязательных работах, но оно не мешает ей снова садиться за руль автомобиля. До Нового Года суд уже предлагал лишить Мару Багдасарян прав бессрочно, пока не вылечит припадки, о которых идет речь в ее медицинских заключениях. Но пока Мара спокойно колесит по улицам столицы, а ее штрафы частично оплачивают родные. Суд присудил девушке почти 600 часов работ по благоустройству города дворником, но на «новое место работы» мажорка не вышла.

В декабре прошлого года канал «Москва 24» заявлял: Багдасарян обаятельно будет на участке работать дворником, эту меру наказания ей назначил суд. Но Новый Году уже прошел, каникулы закончились, Маре пора преступить к работе, а она не спешит. Уже не первый раз отец избавляет дочь от позорной участи, ссылаясь на невралгию, обмороки и пневмонию. Но отчего-то этот «букет болезней», включая штифы в кости и отсутствие у Мары селезенки, позволяет ей садиться за руль «Мерседеса».