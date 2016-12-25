Мария Катасонова написала заявление на Божену Рынску за ее пост о крушении Ту-154 под Сочи

Известная правозащитница Мария Катасонова требует от Следкома возбудить уголовное дело по факту разжигания ненависти или вражды и унижения человеческого достоинства от автора Божены Рынской.

Сегодня блогер и журналистка Рынска опубликовала в социальной сети провокационный пост, в котором высмеяла крушение самолета под Сочи, в частности, публично порадовалась предполагаемой смерти журналистов телеканала НТВ, которые также находились на борту.

Вскоре Божена Рынска удалила скандальную публикацию, но ее материалы остались в крупных российских СМИ, в том числе и официальных, — отмечает Катасонова. Мария направила в Следком заявление на имя Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку публикации и привлечь Рынску к уголовной ответственности в случае, если такой повод будет найден.

Рынска, вскоре после того, как удалила провокационный пост о крушении самолета, опубликовала еще одну заметку в своем «Фейсбуке». В ней она рассказала, почему радуется гибели журналистов НТВ. По ее словам, в 2013 году, этот телеканал начал травлю ее личности, от чего она «едва не умерла физически». Рынска признается, что считает НТВ «преступной группировкой». Теперь, после трагедии она раздуется, что с «преступниками разобрались небеса».