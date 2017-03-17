Мария Луговая и Мария Аронова были приглашены в гости на шоу «Вечерний Ургант»

В гости на шоу «Вечерний Ургант» заглянули Мария Луговая, Мария Аронова и Джаник Файзиев. Народная российская артистка рассказала о своем юбилее, а с другими гостями ведущий обсудил драму «Мурка».

Недавно свое день рождение отметила яркая актриса, которая является любимой артисткой РФ. Ароновой исполнилось 45 лет. На программу женщина пришла с подарками, которые передали ее родные.

«Мы с братом вытащили огромные лотерейные билеты в детстве, потому что я всегда хотела быть артисткой, а он мечтал быть художником. Отец считал, что мое желание это позор. У меня в контракте есть пункт, исходя из которого, я никогда не выхожу на сцену, если мой партнер пьяный. Я люблю рыбачить, гонять на авто, играть в карты. Я могу управлять грузовиком, если меня выгонят из театра, будут перевозить хлеб», — рассказала актриса.

Мария Луговая и Джаник Файзиев рассказали о фильме «Мурка», о подробностях и интересным моментах во время съемки.

«Главным тестом на роль Мурки стала сцена, где она прибегает выяснять отношения с бандой и у нее в руках два пистолета. И когда мы сняли Машу в этой сцене, стало понятно, что она одна из кандидаток у которой был зверский оскал», — ответил Файзиев, на вопрос почему была выбрана Луговая.