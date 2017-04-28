Александр Невзоров считает, что Мария Максакова не была искренней после смерти российского депутата Дениса Вороненкова, ее страдания он назвал «показательным выступлением». Свое мнение публицист высказал во время эфира на «Эхо Москвы».

Российский журналист Александр Невзоров усомнился в искренности Марии Максаковой. Так во время радиоэфира на «Эхо Москвы» публицист резко высказался по отношению к оперной певице России, сбежавшей из страны вместе со своим супругом, которого пару месяцев назад застрелили в украинской столице. По мнению Невзорова, ее страдание были «показательными» и стали ее лучшей актерской ролью.

«Бедняжка Максакова осталась без гонорара, хотя очень… Она осталась без гонорара, потому что очень убедительного падала в обморок, рыдала, изображала скорбь, но вот это миллиардное наследство как-то пролетело мимо нее. Хотя это была, наверное, все-таки ее лучшая актерская работа», — говорит публицист.

Ранее Максакову уже пытались уличить в неискренности, из—за того, что на похороны своего супруга она пришла при полном макияже, а во время панихиды постоянно с кем—то общалась по телефону.

Незадолго до этого Александр Невзоров прокомментировал убийство Вороненкова одному из телеканалов:

Напомним, незадолго до убийства, Денис Вороненков переписал свое наследство на детей от первого брака и свою бывшую жену. Поэтому претендовать на состояние бывшего депутата РФ Максакова не может. Стоит уточнить, что речь идет об 1 млрд руб.