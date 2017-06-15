Мария Максакова: экстрасенс Галина Янко уверена, что к моменту убийства мужа Мария не любила его

Экстрасенс Галина Янко сделала громкое заявление: певица Мария Максакова не любила своего мужа Дениса Вороненкова к моменту его убийства, все ее чувства прошли. Она уже практически не страдает по нему и очень скоро встретит нового спутника жизни.

Положительные изменения в жизни Максаковой ясновидящая связывает с отъездом за границу, а не с возвращением в Москву к матери, тем более выходы на Германию у Марии Петровны есть. Оперная дива уже готова к новой любви: перед смертью супруга, она уже любила Дениса Вороненкова не как женщина, а как лучший друг или родственница.

Относительно Дениса Вороненкова Янко уверена: он мертв, его нет в мире живых, а кого видела в Тель-Авиве Елена Дунаева — неизвестно. Скорее всего, просто еврея, внешне похожего на Вороненкова. Ведьма увидела, что беглый депутат уже «вошел во Тьму». Что же касается Максаковой, то жить ей суждено долго, беды, наконец, отступят от этого хорошего, но невезучего человека, она снова полюбит и будет любима. Но много времени уйдет на оформление бумаг, документов и на расследование обстоятельств гибели мужа Марии в Киеве.

В конце осени прошлого года «слуги народа» Максакова и Вороненков неожиданно перебрались в Украину, буквально сбежав туда только со своим общим сыном Иваном. Тогда оперная дива говорила о своей любви к мужу, их ребенку и украинскому народу, а для России она, по ее словам, «враг». Певица не намерена покидать Киев: ей в столице Украины живется комфортнее, чем в Москве, там похоронен ее муж, которого она по-прежнему называет любимым.