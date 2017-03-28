Мария Максакова последние новости: певица не поехала бы в Киев «за кем попало»

Для украинцев погибший в центре Киева Денис Вороненков – герой, для Росси он – вор и аферист, а вдова экс-депутата отстаивает честное имя мужа. Мария Максакова не убежала бы в Украину, бросив все, ради «кого попало».

Оперная певица бежала в Украину с мужем действительно бросив все, что ей было дорого. В первую очередь, она не получила материнского благословения: матери выбор дочери не понравился и она не считала благонадежным бывшего военного, служившего неизвестно где. Возможно, СМИ приписывают Людмиле Максаковой злорадство и слова «Слава Богу», но совсем другого мужчину видела актриса на свадебных фотографиях с Марией рядом. Но Максакова-младшая оставила детей Илью и Люду на время их кровному отцу Владимиру Тюрину, забрав в Киев только сына от Вороненкова Ивана. Это говорит о ней как о «жене декабриста», жертвы которой неоправданно велики. Сомнительно, что есть мужчина, стоящий этого, даже если он не «кто попало».

Российские СМИ пишут, что вдовство в Украине делают «жену героя» Максакову не просто популярной, а мегапопулярной. Звучит цинично, но на ее концерт 31 марта все билеты распроданы, полный аншлаг, а репертуар подвергся незначительной коррекции – убрали несколько юмористических песен. Чтоб не казаться циником, певица попросит на концерт в девять дней мужа благословения у священника, уберет весь юмор, добавит лирики и споет на украинском языке. Но народ пойдет на концерт не ради таланта той, которая несомненно талантлива, а ради чувства сопричастности и желания поддержать вдову. Это, по мнению некоторых изданий, довольно-таки непорядочно.