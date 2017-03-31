Мария Максакова, последние новости: с певицы хотят взыскать почти 2 млн. долларов за долги Вороненкова

Марию Максакову могут привлечь к ответственности и принудить выплатить долги, принадлежащие ее мужу. В деле о мошенничестве Дениса Вороненкова все еще остаются некоторые моменты. По некоторым данным, убитый Вороненков был должен почти два миллиона долларов.

В деле о мошенничестве с имуществом Отари Кобахидзе все еще остаются многие незавершенные моменты. Адвокат второго осужденного по этому делу – Виталия Качура, Вадим Лялин, рассказал, что при жизни Денис Вороненков должен был компенсировать ущерб пострадавшей стороне, выплатив в целом 2 миллиона долларов. В итоге, он заплатил только 100 тысяч, остальная сумма так и осталась за ним.

Теперь, по словам, Лялина, обвинение планирует привлечь к ответственности жену Вороненкова, как ближайшую родственницу покойного обвиняемого. Если доказательства будут приведены следствию, а, по словам адвоката, они есть, то певице придется рассчитываться с долгами покойного мужа.

Лялин заявил, что в материалах следствия имеются доказательства в виде банковских счетов, переводов и прочих операций, подтвержденных документацией.

Сама Максакова ранее заявила, что не верит в виновность покойного мужа и, более того, намерена отстаивать его честь в суде. Естественно, ни о какой компенсации со своей стороны певица не упоминала. Как будет проходить следствие, учитывая тот факт, что сейчас Мария находится в Киеве и в Москву возвращаться не собирается, пока непонятно.