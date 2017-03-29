Мария Максакова последние новости: вдова Вороненкова инициирует заочный суд над покойным

В Киеве возбуждено уголовное дело по факту убийства экс-депутата Вороненкова, но в России имеет место уголовное дело против самого Дениса Николаевича. Он украл здание путем рейдерского захвата, хотя его вдова Мария Максакова инициирует суд над покойным. Она хочет обелить его имя.

Максакова уверена: она жила не с аферистом, и уголовное дело против него будет закрыто и должно быть закрыто – закроют за отсутствием состава преступления. Андрей Гривцов, адвокат покойного отметил, что Мария Петровна видит только такой исход дела и будет добиваться заочного суда. Трудно сказать, сбудутся ли ее ожидания: здание, по поводу которого владелец обратился в СК РФ, стоит 127 миллионов рублей, покойные его «спустил» за 20 млн., руководя процессом. Мертвых, к сведению госпожи Максаковой, судят наравне с живыми, это привычная юридическая практика с двумя исходами. Покойника могут на таком суде объявить виновным и закрыть дело, подчеркивая этот факт. Петь на 9 дней «самого лучшего на свете мужа» Марии Петровне запретила православная церковь.

Помещение, в краже которого обвиняют покойного Дениса Максакова, принадлежит компании «Тома». Рейдерский захват осуществился при помощи фиктивных документов в 2011 году. Учредителя кондитерской фирмы Отари Кобахидзе поставили перед фактом: имущество больше ему не принадлежит, оно продано в 50 раз дешевле стоимости. Бизнесмен Виталий Качур купил здание задешево, а законный владелец не получил ни копейки. Все фигуранты аферы в один голос кивали на Дениса Вороненкова, который из 20 млн. рублей получил всего 6,4 млн. рублей.