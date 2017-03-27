Мария Максакова последние новости: вдова Вороненкова споет 31 марта в память о муже

Мария Максакова заявила СМИ, что в Киеве 31 марта она обязательно организует концерт и будет петь в память о погибшем муже Денисе Вороненкове. Символичным на ее концерте будет свадебное платье, в котором певица выходила замуж. Она до сих пор жена, а не вдова человека, которого сильно любила. Песни будут на украинском языке, из репертуара изымут две веселые песенки.

Трудно представить, как будет петь на девять дней женщина, потерявшая мужа в центре Киева: журналисты отмечают, что вдова сидит на таблетках, держится ради троих детей и четвертого, который не увидит отца. Украинские СМИ отмечают, что концерт был спланирован еще тогда, когда ничего не предвещало беды, но отменен он не будет, лишь пересмотрен в плане шутливых песен. Афиш нет, статей в газетах тоже нет, выступление будет для узкого круга почитателей творчества беглянки, а не для широких масс. Мария отмечает, что это нелогично – приглашать узкий круг слушателей на мероприятие, но для нее 23 марта мир рухнул и практически все, кроме детей, логику утратило.

Люди, хорошо знающие мать Марии Максаковой Людмилу отмечают, что лучше ей не концерты давать, а извиниться перед матерью и вернуться в Москву. Вопреки тому, что заявляет сама Максакова, не «журналисты» рассорили ее с матерью, а ее странный выбор спутника жизни. Мария прекрасно знала, что мать невзлюбила зятя, и она вполне могла предвидеть ее реакцию в виде: «Слава тебе Господи!» Подруги Марии, правда, заявляют, что Максакова-старшая – верующий человек и не могла злорадствовать. Но не Дениса Вороненкова она хотела себе в зятья и в отцы внукам.