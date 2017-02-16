Мария Максакова ради Украины лишила сына Илью Суворовского училища

Из-за бегства в Украину матери и отчима сын Марии Максаков Илья лишился учебы в престижном Суворовском училище. Мать забрала ребенка и документы, хотя подросток был счастлив оказаться именно в военном учебном заведении. Ребенка в Киеве ждут новые реалии в виде украинских учебных заведений, в которых Александра Суворова, русского полководца, могут не считать героем.

Вместе с бывшим членом партии КПРФ и «единоросской» сбежали их трое детей – сын и дочь Марии Максаковой от первого брака и их общий с Денисом Вороненковым ребенок. Бывшего депутата, скорее всего, жена спасает от уголовной ответственности, а та «правда», которую Вороненков рассказывает украинским СМИ – прикрытие. В 2011 году, имея депутатскую неприкосновенность депутата шестого созыва, бывший член КПРФ совершил рейдерский захват здания и был замешан в махинациях вокруг него. В 2016 году он сам и его жена, каждый от своей партии, не попали в Госдуму седьмого созыва. У Вороненкова не получилось победить по одномандатному округу в Нижнем Новгороде, что привело к «депутатской беззащитности». У «межфракционного семейства» загорелась под ногами земля.

Мария Максакова последовала за супругом, по словам ее окружения, потому что она – хорошая жена. Да и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге ее часто не ждали – там своих талантливых певиц хватает, хотя некоторые партии в операх ей давались блестяще. У Максаковой постоянно возникали какие-то «семейные обстоятельства», ей замену на роль Графини в «Пиковой Даме» давно нашли, ее отъезда не заметили. Певица наверняка быстро найдет работу в оперном театре Киева, во всяком случае, невостребованной не останется. Ее сыну Илье, которого лишили мечты, придется намного сложнее.