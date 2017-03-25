Мария Максакова: старшие дети вдовы Вороненкова рады общению с родным отцом

Старшие дети Марии Максаковой, вдовы Дениса Воронекова, рады что, приехал их родной папа Владимир Тюрин и охотно с ними играет, а сын экс-депутата Ваня пока не понимает, что его отца убили. Бывший сожитель Максаковой «всплыл» сразу после того, как ее первого законного супруга убили в Киеве, это наталкивает на мысли подруг Марии.

В окружении артистки только и говорят, что нет в резонансном расстреле беглого депутата никакой политической подоплеки, никаких «российских войск» и Януковича. Так бывший криминальный авторитет возвращает в РФ Илью и Люду, своих кровных детей от певицы. Может быть, даже и ее как женщину, а не только как мать его детей. Но версию режиссера Валерия Сергеева не берет во внимание следствие Украины: им нужен некий образ бывшего депутата Госдумы – мученика, борца и оппозиционера. А о том, что Денис Вороненков был коммунистом, запрещенным в Украине, СМИ молчат. Разборки семьи Марии и Владимира лишат смерть Дениса Вороненкова какой-либо необходимости для Кремля.

Друзья семьи, которые больше являются кругом общения Людмилы Максаковой, а не ее дочери, заявляли, что Мария Петровна запустила старших детей: Тюрин, несмотря на его прошлое – идеальный отец, а Вороненкова волновал только его сын Иван. Бывшему бандиту достаточно было просто прозрачно намекнуть, что с отчимом плохо его детям, и он тут же придумал, как избавиться от этой «проблемы». Киллер умер в больнице, и уже никогда не опровергнет эту версию и не подтвердит.