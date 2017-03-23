Мария Максакова ждет четвертого ребенка: роды планируются в Германии

Мария Максакова, которая в конце прошлого года вместе с супругом сбежала в Украину, в очередной раз станет мамой.

Бывшая депутат Госдумы беременная четвертый раз. Эту новость поведали источники близкие к семье женщины. По их словам, Мария очень переживает по поводу предстоящих родов, поэтому планирует рожать в Германии. Необходимо уточнить, что у нее имеется немецкое гражданство.

Напомним, Максакова и Вороненков приняли решение сбежать в Украину по причине возбуждения в РФ на мужчину уголовного дела. Бывшего депутата объявили в федеральный розыск. Три года назад его обвинили в мошенничестве особо крупного размера, а также в организации фальсификации единого госреестра юридических лиц. Денис Вороненков не имел права выезжать из РФ, так как следственное разбирательство по отношению к нему до сих пор продолжается.

После переезда Максакова была уволена из Гнесинки, а также из единороссов. После скандала, стало известно, что у нее имеется гражданство Германии, поэтому она являлась российским депутатом незаконно. По словам однопартийцев, этот нюанс она просто скрыла. Недавно женщина была приглашена на шоу «Прямой эфир», где ее общение происходило через телемост. Публику интересовал вопрос, почему она променяла РФ, но Максакова решила не отвечать.

Читайте также: Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова расстреляли неизвестные в центре Киева.