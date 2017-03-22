Мария Максакова: знаменитая «жена декабриста» беременна четвертый раз

Беглая оперная певица Мария Максакова навсегда получила в России прозвище «жена декабриста», поскольку за своим супругом-коммунистом Денисом Вороненковым – в огонь и в воду. А теперь выяснилось, что пара ждет ребенка. Для Максаковой это будет четвертый ребенок, но второй от «межфракционного брака». Беглецы не боятся в своем нынешнем положении снова становиться родителями.

Рожать в России, по словам некоторых СМИ, певица, естественно, не будет, но они и Украине в этом плане не доверяет. «На всякий случай» у певицы имеется гражданство Германии, и именно в этой стране она собирается родить. Стоит отметить, что в РФ к ней нет никаких претензий, но к ее мужу у следователей из СК много вопросов по поводу того здания, которое он украл путем рейдерского захвата. Свое положение певица пока никак не комментирует, боясь привлечь внимание к своей семье. Брат или сестричка появится у маленького Вани – сына от Вороненкова, Ильи и Людмилы. Об отце Ильи и Люды в СМИ пишут всякое: Мария Максакова могла жить с «Тюрей» — главой бандитской группировки Владимиром Тюриным. Расписана пара не была из-за воровских законов.

Даже родные не знают, как и на что живет певица в Украине, нашла ли она работу в киевской опере. Но последний клип певицы «Ты будешь моим» говорит о том, что Мария может оставить оперу и переключиться на эстраду. В Украине, где у нее нет знаменитых и влиятельных родственников, с оперой у певицы могло не получиться, а выживать как-то надо, вот она и сменила имидж. Песенка незамысловата, образ Максаковой – сексуален и ярок, а подтанцовка из мускулистых парней добавляет пикантности «продукту». Певец же, по словам самой Максаковой, не может одновременно быть оперным и эстрадным — он так быстро «выгорит», так что украинская эстрада получит новую звезду.