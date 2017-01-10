Мария Насырова: что общего у юной актрисы и женатого Юрия Гальцева?

СМИ задаются вопросом: что общего у юной актрисы Марии Насыровой и женатого юмориста Юрия Гальцева? «Комсомольская правда» пишет, что молоденькая «муза» была не прочь разрушить семью комика, но ей не удалось. Их роман, согласно прессе – моветон и мезальянс: худрук театра эстрады им. Райкина связался с воспитанницей. Не раз журналисты фотографировали их «не дружеские» объятия и не деловые отношения.

Сам Гальцев заявлял, что у него нет и ничего быть не может с «ребенком» 24 лет, а изданиям должно быть стыдно лезть в чужую жизнь. В отличие от артиста, который может бояться за свой брак, Мария охотно загружает во все соцсети фотографии с Гальцевым, не всегда однозначные. Коллеги по «Аншлагу» то ли ничего не слышали о романе, то ли не хотят подставлять друга, но комментариев прессе по этому поводу они не дают. Дочь Юрия Гальцева тоже зовут Машей, и артист никогда не опустится до романа с девушкой, которая ему в дочери годится. Регина Дубовицкая заявляет другое: влюбленность могла спасти Гальцева от «творческого застоя».

Коллеги заявляют: в семье Юрия Гальцев и Ирины Ракшиной все нормальное хотя бы внешне. На 55-илетии Юрия Николаевича жена была «при нем», и юбиляр благодарил ее за все совместные годы жизни. Мария Насырова тоже была, но «без статуса» и среди гостей. Бывший директор Гальцева Алики Усубиани уверена, что это роман, и «вспыхнул» он еще в 2010 году, когда Юрий Николаевич себе курс набирал. Девчонка педагога, что называется, «дожала». Сначала студентка вела себя неадекватно, «добиваясь» женатого преподавателя, но сейчас, кажется, добилась своего. Правда, официально комментариев прессе не дает.