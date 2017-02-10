Марк Варшавер рассказал об инциденте с нарушением ПДД в столице РФ

Недавно в интернете появился ролик, в котором видно, как Марк Варшавер нарушает ПДД. Директор «Ленкома» утверждает, что авто, в котором он находился, не был на тротуаре на протяжении долгого времени.

Марк Варшавер опроверг обвинения, которые поступили в его адрес. Так, мужчину обвиняют в нарушении ПДД. Театральный руководитель рассказал, что машина подъехала к входу для служебных целей, для разгрузки буклетов, изданные специально к юбилейному вечеру.

«После того, как авто подъехало я вышел и мы начали разгрузку, но подбежал к нам молодой парень и начал снимать все на камеру мобильника. При этом он даже не представился и не давал автомобилю проехать», — говорит руководитель театра.

По словам Варшавера, он лично вежливо просил парня пропустить их, но тот в ответ только кричал, что продолжит снимать. Он также отметил, что 18-летний парень достал также второе устройство для съемок.

«Сказал ему, что видимо он не совсем нормальный, раз не дает проехать. Если авто долго стояло и тут человек выходит – это одно, а когда после разгрузки пытается отъехать – совершенно иное», — говорит Варшавер.

Также руководитель отметил, что неизвестный не имел право на выполнение съемки, несмотря на это в суд подавать на него никто не собирается.