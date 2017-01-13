Мару Багдасарян арестовали: история арестов и болезней скандальной гонщицы

На сегодняшний день у скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян насчитали адвокаты ее семье огромное количество болезней, которые не позволяют ей выйти на общественно-полезные работы. Зато штифы в кости, невралгия и припадочные состояния не мешают гонщице снова садиться за руль. Список заболеваний «папиной дочки» СМИ вроде «Лайфа» предоставили на суд своим читателям.

За рулем «Мерседеса» поймала полиция дочку «мясного короля» 8 января, но она обманным путем уехала от них в больницу, жалуясь то на проблемы с мочевым пузырем, то на нервные припадки. Попутно, у девушки выявили астму, вырезанную селезенку и в придачу – сахарный диабет. Последнее под сомнением – сокамерницы рассказали, что их подружке по административному аресту полюбились булочки «как в школе». В 2015 году во время одной из гонок Мара попала в аварию, скандалистку собирали «по частям», но это не привело девицу к нужным выводам. Хотя в аварии погибли трое, а других друзей из числа мажоров девушке доводилось хоронить. Появился повод пугать суд и ГИБДД своими смертельными заболеваниями, а потом продолжать гонять дальше.

Медики из СИЗО и при суде говорят совсем другое: никаких болезней, которые Мара сама себе приписывает, у нее нет. Есть расшатанная нервная система, сбитый режим сна и мастерское искусство симуляции. Другое дело – неконтролируемая агрессия, хотя ее Мара прекрасно контролировала, будучи в СИЗО. Сокамерницам, не умеющим водить, она понравилась. Когда девушка кидалась на журналиста в зале суда, она ведала, что и как она творит – ей с корреспондентом не сидеть две недели в одной камере. Родители Мары вместе не живут, общаются они только когда «отмазывают» доченьку, но 22 года пытаться так вернуть себе семью уже поздно. Обычно девушки за 20 строят свою семью — лучшую, чем у родителей.